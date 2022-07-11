МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы калининградского транзита, а также поставки российских энергоносителей в Европу. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Власти Белоруссии рассказали об импортозамещении в стране

Отмечается, что главы государств поговорили по телефону, обсудив транзит грузов в Калининградскую область, ход "специальной операции на Украине", строительство белорусского порта и вопросы обеспечения безопасности Белоруссии и России. Президенты также затронули проблему поставок российских энергоносителей в Европу.