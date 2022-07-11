Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры по Калининграду
"Пул Первого": Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры по транзиту грузов в Калининград
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы калининградского транзита, а также поставки российских энергоносителей в Европу. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Отмечается, что главы государств поговорили по телефону, обсудив транзит грузов в Калининградскую область, ход "специальной операции на Украине", строительство белорусского порта и вопросы обеспечения безопасности Белоруссии и России. Президенты также затронули проблему поставок российских энергоносителей в Европу.