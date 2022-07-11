ПЕКИН, 11 июл — ПРАЙМ. Китай призвал США учитывать цели и принципы Устава ООН и отменить введенные односторонние санкции против Кубы, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Китай призвал обеспечить беспрепятственный выход сельхозпродукции в мир

"Китай твердо поддерживает усилия кубинского правительства и народа по обеспечению социальной стабильности. Односторонние санкции, введенные США в отношении официальных лиц Кубы, не имеют под собой международно-правовой основы и являются типичным образцом дипломатии принуждения", — заявил он.

Вэньбинь также отметил, что Генассамблея ООН в течение 29 лет подряд подавляющим большинством голосов принимала резолюцию, призывающую Вашингтон прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

В Госдепе США ранее сообщали о запрете въезда на американскую территорию 28 должностным лицам Кубы, причастным к подавлению прошлогодних протестов. Им вменяют в вину "формулирование и имплементацию политических решений, которые ограничивают кубинцев в свободном доступе и обмене информацией", а также "вовлеченность в распространение дезинформации".

В десяти муниципалитетах Кубы 11 июля 2021 года прошли первые за долгое время массовые протесты под лозунгами свободных выборов и решения социальных проблем. Около 600 участников оказались в тюрьмах. Кубинские власти заявили, что за выступлениями стояли США, где это отрицали и предупреждали, что пресечение протестов отразится на американской политике в отношении островного государства.