МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко рассказал изданию Guardian о плане по разминированию Черного моря. Турция рассчитывает провести встречу по "зерновому вопросу" в ближайшие дни

Он подтвердил наличие плана, но отметил, что на данный момент он представляет собой "не более чем набросок".

По словам другого украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, украинские власти планируют провести разминирование с использованием роботов. Но он считает, что пройдут месяцы, прежде чем это можно будет осуществить.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.