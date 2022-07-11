МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Австрии в 2022 году достигнет 7,6% — максимального значения с момента мирового нефтяного кризиса 1970-х годов. Об этом говорится в прогнозе Австрийского национального банка (OeNB). Австрийская OMV получила на 70% меньше российского газа

Рост инфляции Австрийского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) достиг 8,7% в июне — максимума за более чем 40 лет.

Согласно текущему прогнозу инфляции OeNB, уровень инфляции HICP вырастет в среднем до 7,6% в 2022 году, а затем снизится до 5% в 2023 году и до 3,2% в 2024 году.