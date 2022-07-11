Профицит внешней торговли России товарами и услугами вырос за полгода
Профицит торговли России товарами и услугами вырос в 2,6 раза за полгода
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в первом полугодии выросло 2,6 раза в годовом выражении и составило 158,4 миллиарда долларов против 60,5 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах Банка России.
"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта", — отмечает регулятор.