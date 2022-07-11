МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен — основной показатель инфляции — в Дании в июне 2022 года в годовом выражении вырос на 8,2%, что является рекордным показателем с 1983 года, говорится в сообщении статистического управления королевства. В Австрии спрогнозировали рекордный с 1970-х годов уровень инфляции

"В июне 2022 года общий индекс потребительских цен увеличился на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае соответствующий рост составил 7,4%. Это самый высокий годовой прирост индекса потребительских цен с февраля 1983 года, когда годовой прирост составил 8,7%", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в управлении, в стране "в значительной степени" произошло повышение цен на продукты питания, электроэнергию, топливо и газ.

Согласно списку, составленному датским телеканалом TV2, наибольшим изменениям подверглись цены на молочные и зерновые продукты, а также кофе и мясо.