Премьеры России и Киргизии обсудили двустороннее сотрудничество
Мишустин обсудил с премьер-министром Киргизии сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Акылбек Жапаров провели телефонные переговоры по вопросу двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
Отмечается, что председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях. Стороны также обратили внимание на углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.