БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в своём новом экономическом прогнозе, который выйдет на текущей неделе, планирует понизить прогноз по ВВП еврозоны и повысить оценку по инфляции, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис журналистам. Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

В мае Еврокомиссия в своем весеннем экономическом докладе ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 2,7%. ЕК также понизила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2023 год – до 2,3% с февральской оценки в 2,7%.

"Мы представим экономический прогноз на текущей неделе. Мы видим, что экономический рост подтверждает свою устойчивость в этом году, но можно ожидать некоторого понижения (прогноза — ред.), больше на следующий год, поскольку существует много неопределенностей и рисков. Также, к сожалению, инфляция удивляет своей высотой, поэтому она будет пересмотрена в сторону повышения", — сказал Домбровскис перед началом совета министров финансов еврозоны, где будут обсуждаться экономические перспективы региона на 2023 год.