АНКАРА, 11 июл — ПРАЙМ. Встреча между Россией и Турцией на высшем уровне планируется в Турции, точная дата пока не определена, процесс идет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В МИД Узбекистана заявили, что Иран будет принят в ШОС в этом году

Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Эта встреча планируется уже долгое время, очередь проведения этой встречи за Турцией. Встреча готовится, процесс между соответствующими ведомствами двух стран идет, дата в таких случаях определяется по дипломатическим каналам, пока я её (дату) не готов назвать", — сообщил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в течение июля, источник посоветовал дождаться официальной информации турецкой стороны.