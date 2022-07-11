Источник раскрыл детали будущей встречи президентов России и Турции
Источник рассказал, что будущая встреча Путина и Эрдогана планируется в Турции
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АНКАРА, 11 июл — ПРАЙМ. Встреча между Россией и Турцией на высшем уровне планируется в Турции, точная дата пока не определена, процесс идет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Эта встреча планируется уже долгое время, очередь проведения этой встречи за Турцией. Встреча готовится, процесс между соответствующими ведомствами двух стран идет, дата в таких случаях определяется по дипломатическим каналам, пока я её (дату) не готов назвать", — сообщил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в течение июля, источник посоветовал дождаться официальной информации турецкой стороны.