БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран ЕС на заседании во вторник обсудит новый макрофинансовый кредит Украине на один миллиард евро, заявил перед началом встречи министр финансов Чехии Збынек Станьюра. По его мнению, вероятнее всего, будет согласовано выделение этих денег. МИД Украины вызвал представителя Канады по вопросу "Северного потока"

"Мы обсудим новую макрофинансовую поддержку Украине, 1 миллиард евро. Я уверен, мы достигнем договоренности", — сказал он.

Ранее такой вид помощи предложила выделить Еврокомиссия, ее должны были одобрить Совет стран ЕС и Европарламент. Совет рассматривает вопрос во вторник, Европарламент согласовал предоставление помощи на прошлой неделе.

Предложение ЕК предполагает, что миллиард евро будет выделен Украине в виде долгосрочных кредитов на благоприятных условиях. ЕК также сообщала, что как только Европейский парламент и Совет ЕС одобрят это предложение и будут подписаны соответствующие меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредите с украинскими властями, она быстро предоставит стране эти средства. Позже в ЕК заявили, что рассчитывают перечислить их летом.