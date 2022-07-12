МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 9% в начале нынешнего года по сравнению с предыдущим, сообщил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заммэра рассказал об уровне безработицы в Москве

"Несмотря на внешние условия, столичная промышленность сохраняет положительную динамику: объем производства по итогам января — мая этого года увеличился на 9,3% по сравнению с первыми пятью месяцами предыдущего года. Значительный вклад в это внесли предприятия обрабатывающих отраслей, нарастившие выпуск продукции на 11,7% за указанный период", — рассказал Ефимов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что в мае рост объема производства составил 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 8,3%.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что существенный рост за пять месяцев этого года зафиксирован в наиболее важных для жизнедеятельности отраслях.

"Объем производства лекарств увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск одежды — на 21,7%", — подчеркнул он.

В сообщении отмечается, что Москва планомерно помогает промышленным предприятиям на протяжении многих лет. Сегодня им доступны более 20 мер поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, специальные статусы, которые дают возможность сэкономить на налогах и воспользоваться другими преференциями.

Уточняется, что весной 2022 года утвержден набор дополнительных антикризисных мер, призванных поддержать бизнес в нынешних условиях. Поэтому предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестпрограмм и проектов нежилого строительства. На эти программы в марте Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделено 20 миллиардов рублей.