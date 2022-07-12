БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Совет министров стран ЕС согласовал выдачу Украине нового кредита в размере миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter. В Киеве отметили неготовность ЕС дать Украине девять миллиардов евро

"ЕС увеличивает финансовую поддержку Украины: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 миллиард евро", — написал он.

Вопрос новой финансовой помощи рассматривался во вторник на совете министров экономики и финансов стран Евросоюза.