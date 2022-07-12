Евросоюз выдаст Украине новый макрофинансовый кредит на миллиард евро
Совет министров ЕС одобрил выдачу Киеву нового макрофинансового кредита на миллиард евро
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Совет министров стран ЕС согласовал выдачу Украине нового кредита в размере миллиард евро из пакета макрофинансовой поддержки. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.
"ЕС увеличивает финансовую поддержку Украины: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 миллиард евро", — написал он.
Вопрос новой финансовой помощи рассматривался во вторник на совете министров экономики и финансов стран Евросоюза.