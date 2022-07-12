МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Эрдоган обсудили проблему безопасного судоходства в Черном море

Песков отметил, что "Россети" — крупнейшая компания, которая передает большую часть производимой в России электроэнергии, и добавил что Путин достаточно регулярно встречается с руководителем этой компании.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путин не планирует в пятницу приезжать в Госдуму, где пройдет внеочередное заседание.

"Нет", — сказал Песков на вопрос о том, планирует ли президент посетить Госдуму в пятницу и выступить с обращением.

Госдума проведет 15 июля внеочередное заседание.

В решении Совета Думы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, указывается, что пленарное заседание палаты начнется 15 июля в 12 часов — после Совета ГД.