МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Запад антироссийскими санкциями создал продовольственные проблемы для стран Африки, считает посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. Figaro: во Франции резко вырос дефицит продовольственных товаров

"Фактически своими действиями западные страны создали проблемы не России, а создали проблемы африканским странам", — заявил дипломат в кулуарах пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня".

Он отметил, что для решения продовольственного кризиса нужно убрать все препятствия, созданные западными странами в одностороннем порядке на пути российского и африканского бизнеса в сфере логистики, страхования, цен.

"Только благодаря этим шагам можно нормализовать ситуацию с поставками российского зерна и удобрений на африканские рынки", — сказал он.

Озеров добавил, что несмотря на заверения в нераспространении санкций на сферу продовольствия и удобрений, в реальной жизни все выглядит иначе — под санкциями находятся ключевые отраслевые банки, которые занимаются обслуживанием сделок в сфере продовольствия, в том числе со странами Африки, а также поставщики удобрений. Существует много проблем с логистикой, добавил дипломат.

По словам дипломата, вопросы продовольственной безопасности будут в числе главных тем саммита Россия-Африка.

"Безусловно, Россия предложит свои варианты решения этой проблемы", — сказал он.

Озеров также сообщил, что сроки и место проведения саммита станут известны в скором времени.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.