МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Путин ввел новую должность в правительстве

Она также отметила, что новая должность в правительстве учреждена решением президента 12 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей премьер-министра РФ увеличивается с 10 до 11. Этот вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли.