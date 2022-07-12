Литовская таможня за сутки не впустила 34 фуры с санкционным грузом
Литовская таможня за сутки не пропустила 34 фуры с санкционным товаром из России и Белоруссии
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Таможня Литвы за сутки не пропустила в страну 34 фуры с санкционным грузом из Калининградской области и Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
По сообщению литовской таможни, ведомство за прошедшие сутки не пропустило 34 грузовых транспортных средств, перевозивших санкционные товары, из Калининградской области и Белоруссии. Среди грузов были автомобильные детали, древесина и изделия из дерева, мебель, машинное масло, стекло, крепкие алкогольные напитки.
Отмечается, что Литва исполняла санкции Евросоюза в отношение ограничения на ряд российских и белорусских товаров.