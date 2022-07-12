МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Таможня Литвы за сутки не пропустила в страну 34 фуры с санкционным грузом из Калининградской области и Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Посол в Литве рассказал об ответных мерах на блокаду Калининграда

По сообщению литовской таможни, ведомство за прошедшие сутки не пропустило 34 грузовых транспортных средств, перевозивших санкционные товары, из Калининградской области и Белоруссии. Среди грузов были автомобильные детали, древесина и изделия из дерева, мебель, машинное масло, стекло, крепкие алкогольные напитки.

Отмечается, что Литва исполняла санкции Евросоюза в отношение ограничения на ряд российских и белорусских товаров.