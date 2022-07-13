МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике стабилизировалась, однако некоторые отрасли по-прежнему испытывает серьезные сложности, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он провел совещание рабочей группы Госсовета, в ходе которого затронули экономические вопросы и противодействие распространению коронавируса. Мишустин рассказал, от чего будет зависеть экономической суверенитет России

"В результате реализации антикризисного плана и активной позиции бизнеса ситуация в экономике стабилизировалась, хотя ряд отраслей по-прежнему испытывают серьезные сложности", — написал мэр.

По его словам, около трети мероприятий правительственного плана сформировали предложения регионов, из них около 90% уже работают, в том числе программы льготного кредитования, отсрочка платежей, снижение налоговой и административной нагрузки.

Собянин также рассказал, что участники совещания обсудили предложения по совершенствованию налоговой системы и межбюджетных отношений, а также по поддержке экспорта, продлению программ льготного кредитования оборотных средств предприятий и расширению инвестиционных программ.