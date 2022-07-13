МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство", говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел республики. МИД России оценил решение ЕК по калининградскому транзиту

Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.

"Еврокомиссия 13 июля 2022 года выпустила обновленное разъяснение санкций ЕС по поводу применения ограничительных мер к транзиту в Калининград российских товаров через территорию ЕС… Литва положительно оценивает вводимые ограничения объемов транзита через ЕС… а также обязательство усилить контроль этого транзита", — говорится в сообщении.

Министерство также отмечает, что Литва, "будучи членом и последовательной сторонницей трансатлантического сообщества", не может игнорировать оценок и позиций Еврокомиссии и стратегических политических партнеров политики Литвы и поэтому будет придерживаться "единой и скоординированной санкционной политики ЕС", чтобы не "расколоть трансатлантическое единство".