ООН, 13 июл — ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений из РФ. Переговоры по "зерновому вопросу" в Стамбуле завершились

"Он (генсек ООН — ред.) погорит с вами вскоре. Но, важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему", — сказал Хак, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать переговоры в Стамбуле.

Ранее он объявил, что генсек ООН Антониу Гутереш обратится к прессе в 21.00 мск в связи со стамбульскими переговорами.

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.