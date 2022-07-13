СТАМБУЛ, 13 июл — ПРАЙМ. На встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Минобороны Турции рассказало о планах по новой встрече по зерновому вопросу

"В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях…Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", — сообщил Акар журналистам.