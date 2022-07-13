Минобороны Турции рассказало о планах по новой встрече по зерновому вопросу
Минобороны Турции рассказало о планах по новой встрече по зерновому вопросу и подписанию документа
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СТАМБУЛ, 13 июл — ПРАЙМ. На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса" планируется подписание документа, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Мы постараемся сделать определенные выводы, осуществив нашу работу в координации с ООН. В этом смысле было решено, что украинская и российская делегации снова встретятся в Турции на следующей неделе", — сказал министр.
"На этой встрече, которую мы проведем на следующей неделе, будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под проделанной нами работой", — добавил он.
Турция, Россия, Украина и ООН в ходе встречи в Стамбуле рассмотрели все детали, касающиеся безопасного прохода загруженных зерном судов, откже отметил Акар.
По его словам, Турция будет продолжать вносить свой вклад в решение продовольственного кризиса, который является гуманитарной проблемой, а также вносить свой вклад в региональный и международный мир.