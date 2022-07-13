МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал редким случаем признание справедливыми требований России по транзиту в Калининградскую область. МИД России оценил решение ЕК по калининградскому транзиту

"ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума", — написал он в Telegram-канале, отметив, что, возможно, это просто связано с выгодностью транзита.

Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.