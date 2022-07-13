КАЛИНИНГРАД, 13 июл — ПРАЙМ. Власти Калининградской области продолжают добиваться полного снятия ограничений по транзиту грузов в область через Литву из других регионов России, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов. Медведев оценил признание ЕС справедливости требований по транзиту

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.

Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.

"Решение является только первым шагом в решении проблемы, требуется аналогичное решение и в части автомобильных перевозок", — написал Алиханов в своем Telegram-канале.

"Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений", — добавил он.

Ранее калининградские власти заявляли, что регион устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву в том виде, каким он был до 17 июня, до введения ограничений.