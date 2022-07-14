МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава Минпромторга Денис Мантуров — это профессионал с опытом, заявил глава кабмина России Михаил Мишутин.

Премьер пожелал удачи Мантурову при рассмотрении его кандидатуры на пост нового вице-премьера в Госдуме.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал указ, согласно которому количество заместителей главы правительства увеличивается с 10 до 11. Новый вице-премьер совместит должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на этот пост действующего главу Минпромторга Дениса Мантурова и внес его кандидатуру в Госдуму.