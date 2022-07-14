МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции США указывают на скорый развал империи, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев назвал лучшую защиту от "протухающего евро"

"Мир, готовый жить по англосаксонским правилам, усыхает и сужается. Не помогают даже деньги и ядерные боеголовки. Может, потому, что сила совсем в другом…", — написал он в своем телегам-канале.

Медведев подчеркнул, что Америка искренне убеждена в своем исконном праве решать за другие государства, "с кем им дружить, кого слушаться, с кем торговать, кому нести дань и перед кем стоять на коленях". По словам замглавы Совбеза, Вашингтон уже не первое столетие стремится присвоить себе исключительное "право силы", при этом лишь на словах выказывая почтение международному праву.

"Американцы и правда уверовали, что любой их поступок, даже самый дикий, жестокий и неблаговидный, всё равно в итоге получит индульгенцию. Сами же себе её и выпишут", — написал он.

"Любой каприз за деньги с портретами президентов. Банкнот хватает, их всегда можно допечатать", — добавил он.

При этом США предусмотрительно держит эмиссию "при себе", а вот войны предпочитает вести "в гостях" и желательно чужими руками, считает политик. Медведев призвал хранить сбережения в рублях

"Национальная гордыня, помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, — очень опасная вещь. Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века", — добавил Медведев.

"Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции — верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго", — заключил он.