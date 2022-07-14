Медведев назвал излишне раздутые и неоправданные амбиции США признаком скорого развала империи
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции США указывают на скорый развал империи, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Мир, готовый жить по англосаксонским правилам, усыхает и сужается. Не помогают даже деньги и ядерные боеголовки. Может, потому, что сила совсем в другом…", — написал он в своем телегам-канале.
Медведев подчеркнул, что Америка искренне убеждена в своем исконном праве решать за другие государства, "с кем им дружить, кого слушаться, с кем торговать, кому нести дань и перед кем стоять на коленях". По словам замглавы Совбеза, Вашингтон уже не первое столетие стремится присвоить себе исключительное "право силы", при этом лишь на словах выказывая почтение международному праву.
"Американцы и правда уверовали, что любой их поступок, даже самый дикий, жестокий и неблаговидный, всё равно в итоге получит индульгенцию. Сами же себе её и выпишут", — написал он.
"Любой каприз за деньги с портретами президентов. Банкнот хватает, их всегда можно допечатать", — добавил он.
При этом США предусмотрительно держит эмиссию "при себе", а вот войны предпочитает вести "в гостях" и желательно чужими руками, считает политик.
"Национальная гордыня, помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, — очень опасная вещь. Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века", — добавил Медведев.
"Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции — верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго", — заключил он.
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