МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. ЕС ОБСУЖДАЕТ СНЯТИЕ САНКЦИЙ С РЯДА РОССИЯН, ПОСКОЛЬКУ ЮРИСТЫ БЛОКА ЗАЯВИЛИ, ЧТО МЕРЫ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ НА "СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ"- СМИ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220714/837486586.html
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. ЕС ОБСУЖДАЕТ СНЯТИЕ САНКЦИЙ С РЯДА РОССИЯН, ПОСКОЛЬКУ ЮРИСТЫ БЛОКА ЗАЯВИЛИ, ЧТО МЕРЫ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ НА "СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ"- СМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220714/837486586.html
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