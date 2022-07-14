МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних антироссийских санкций обернутся глобальной рецессией. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Дипломат отметил, что просчеты, допущенные странами Запада в период пандемии, привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках.
"Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", — подчеркнул Вершинин.