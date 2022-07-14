МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних антироссийских санкций обернутся глобальной рецессией. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин. США ослабили санкционный режим против России

Дипломат отметил, что просчеты, допущенные странами Запада в период пандемии, привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках.

"Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", — подчеркнул Вершинин.