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Источник: главы МИД Евросоюза обсудят санкции против России 18 июля
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Главы МИД стран Европейского союза на совещании 18 июля обсудят санкции против России, а также дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает высокопоставленный источник. По его... ПРАЙМ, 15.07.2022
экономика, новости, ес, россия, украина, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Главы МИД стран Европейского союза на совещании 18 июля обсудят санкции против России, а также дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает высокопоставленный источник.
По его словам, в повестке встречи стоит вопрос антироссийских санкций, сейчас министры иностранных дел работают в этом направлении. Также планируется обсудить помощь Украине.
Ранее отмечалось, что Евросоюз обсудит пятый транш поддержки Украины в размере 500 миллионов евро.
Источник подчеркнул, что речь пойдет не о новом пакете санкций, а о расширении существующих мер.
Сообщается, что частью повестки дня будет обсуждение запрета на импорт российского золота.