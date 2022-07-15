МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Главы МИД стран Европейского союза на совещании 18 июля обсудят санкции против России, а также дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает высокопоставленный источник. Эксперт объяснил, с чем связано послабление санкций США

По его словам, в повестке встречи стоит вопрос антироссийских санкций, сейчас министры иностранных дел работают в этом направлении. Также планируется обсудить помощь Украине.

Ранее отмечалось, что Евросоюз обсудит пятый транш поддержки Украины в размере 500 миллионов евро.

Источник подчеркнул, что речь пойдет не о новом пакете санкций, а о расширении существующих мер.

Сообщается, что частью повестки дня будет обсуждение запрета на импорт российского золота.