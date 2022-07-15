МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает пакет мер, направленный на усиление эффективности санкций против России. Об этом заявила глава органа Урсула фон дер Ляйен.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии

ЕК планирует продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

По ее словам, Европейская комиссия в рамках выдвижения нового пакета антироссийских мер предложила "усилить санкции против Кремля, обеспечить их более эффективное применение".