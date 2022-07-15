МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает пакет мер, направленный на усиление эффективности санкций против России. Об этом заявила глава органа Урсула фон дер Ляйен. ЕК планирует продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

По ее словам, Европейская комиссия в рамках выдвижения нового пакета антироссийских мер предложила "усилить санкции против Кремля, обеспечить их более эффективное применение".