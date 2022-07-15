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В Еврокомиссии предложили усилить эффективность санкций против России
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Еврокомиссия предлагает пакет мер, направленный на усиление эффективности санкций против России. Об этом заявила глава органа Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европейская... ПРАЙМ, 15.07.2022
экономика, новости, ес, ек, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает пакет мер, направленный на усиление эффективности санкций против России. Об этом заявила глава органа Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Европейская комиссия в рамках выдвижения нового пакета антироссийских мер предложила "усилить санкции против Кремля, обеспечить их более эффективное применение".