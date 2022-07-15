МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Европейского союза 18 июля начнут техническую работу по оформлению предложенного в пятницу Еврокомиссией пакета мер по усилению и расширению санкций против России. Об этом говорится в обнародованной повестке заседания — комитета постпредов государств Евросоюза (COREPER II). В Еврокомиссии предложили усилить эффективность санкций против России

Отмечается, что подобная работа предполагает прописывание и сверку специалистами юридических текстов.

Ранее Еврокомиссия предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций. Политическое решение по данной повестке может быть принято 18 июля на Совете глав МИД Евросоюза. Оно должно получить единогласное одобрение всех 27 членов Евросоюза.