South China Morning Post: Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стна и "сломать" Запад
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран, призывы западных стран объединиться против Кремля не сработали. Об этом говорится в статье гонконгского издания South China Morning Post.
Как пишет автор пуликации Мохамед Зишан, российский лидер ловко смог перетянуть развивающиеся страны на свою сторону, тем самым "сломав" программу Запада по Украине.
Журналист отмечает, что в течение последних недель Россия провела встречи на высшем уровне с Индонезией, Шри-Ланкой и Сенегалом.
Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи "Большой двадцатки" побеседовал с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины, пдчеркивается в статье.