МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран, призывы западных стран объединиться против Кремля не сработали. Об этом говорится в статье гонконгского издания South China Morning Post. В Китае рассказали о "непредвиденных" последствиях санкций против России

Как пишет автор пуликации Мохамед Зишан, российский лидер ловко смог перетянуть развивающиеся страны на свою сторону, тем самым "сломав" программу Запада по Украине.

Журналист отмечает, что в течение последних недель Россия провела встречи на высшем уровне с Индонезией, Шри-Ланкой и Сенегалом.

Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи "Большой двадцатки" побеседовал с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины, пдчеркивается в статье.