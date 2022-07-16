МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. США в связи с ростом цен на топливо и продовольствие сдались и смягчили антироссийские санкции. Об этом пишет китайский портал "Гуаньча". В Китае рассказали о "непредвиденных" последствиях санкций против России

Ранее Минфин США выпустил лицензию, разрешающую закупку у России сельскохозяйственных товаров, в частности удобрений, оборудования, медицицинских препаратов. Также амриканские представители в ООН объявили о поддержке возвращения российского зернана мировой рынок.

Как отмечают читатели портала, Америка, вводя санкции, жестко просчиталась, теперь "теряет лицо". Читатель "Поток продаж без прибыли" подчеркивает, что из-за вечного спроса на продовольствие развивающиеся страны неизбежно обратятся к России, превратив санкции, таким образом, в "ущемление доллара".

Кроме того, на "Гуаньча" резко критикуется позиция властей США. Так, "Морось" указывает на то, что Америка на первое место ставит исключительно свои интересы: "Русские готовы потерять все за свою свободу, а вы, американцы, не можете платить за газ чуть больше?". "Байден сошел с ума? Сначала неправильно посчитали расходы? Ха-ха-ха. У Байдена явно биполярное расстройство!", — комментирует ситуацию "Наблюдатель".

Отмечается тажке, что США, сломленные внутренними проблемами, могут продолжить смягчать введенный санкционный режим.