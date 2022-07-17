ПЕРМЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми, где инвесторы смогут реализовывать проекты на льготных условиях, сообщается на сайте правительства России. Мишустин рассказал о задачах металлургической отрасли

"Правительство утвердило создание новой особой экономической зоны в Перми", — говорится в сообщении.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Здесь компании-резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях.

Так, запланирован запуск производства гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли и строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок. Также здесь будет функционировать центр обработки данных и логистический комплекс.

Общий объём инвестиций по проектам составит более 10 миллиардов рублей.