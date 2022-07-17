Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам на следующей неделе
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".
Путин также пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая Перемена".
Как сообщалось ранее, российский лидер начнет рабочую неделю в Иране, где проведет переговоры.