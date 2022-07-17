ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал "Россия 1". Путин отметил эффективность российского горно-металлургического комплекса

Путин также пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая Перемена".

Как сообщалось ранее, российский лидер начнет рабочую неделю в Иране, где проведет переговоры.