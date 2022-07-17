АНКАРА, 17 июл — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках запланированного на 18-19 июля визита в Иран. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана. Турция надеется быстро реализовать план по зерну из Украины, заявил Эрдоган

По данным РИА Новости, в Кремле подтвердили поездку Путина в Тегеран 19 июля. В иранской столице он примет участие в трехстороннем саммите с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси и Эрдоганом.

В Тегеране запланирована седьмая встреча Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном под председательством Эрдогана и Раиси.

Канцелярия отметила, что в ходе встречи будут рассмотрены во всех аспектах отношения Турции и Ирана, а также возможные шаги по расширению двухстороннего сотрудничества. Кроме того, в процессе переговоров состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.