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Клишас посоветовал Евросоюзу подождать зимы
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Пока инициаторы санкций будут ждать от них эффекта, можно просто подождать зимы. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Европейские страны... ПРАЙМ, 17.07.2022
экономика, новости, россия, ес, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Пока инициаторы санкций будут ждать от них эффекта, можно просто подождать зимы. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Европейские страны должны набраться терпения, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России. К этому призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
"Боррель советует подождать эффекта от санкций против России, ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы", — написал сенатор в своем Telegram-канале.