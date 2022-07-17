МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Пока инициаторы санкций будут ждать от них эффекта, можно просто подождать зимы. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Forbes: Германия может потерять промышленность без "Северного потока"

Европейские страны должны набраться терпения, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России. К этому призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

"Боррель советует подождать эффекта от санкций против России, ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы", — написал сенатор в своем Telegram-канале.