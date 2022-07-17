МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Европейцы уже почувствовали на себе эффект от антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас

Клишас посоветовал Евросоюзу подождать зимы

Захарова, комментируя призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля подождать эффект от введенных против России ограничений, написала в своем Telegram-канале, что жители Евросоюза уже дождались.

По ее словам, европейцы по достоинству оценили "односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России". То же самое касается жителей Азии, Африки и других регионов, отметила Захарова.