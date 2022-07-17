МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Европейцы уже почувствовали на себе эффект от антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Клишас посоветовал Евросоюзу подождать зимы

Захарова, комментируя призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля подождать эффект от введенных против России ограничений, написала в своем Telegram-канале, что жители Евросоюза уже дождались.

По ее словам, европейцы по достоинству оценили "односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России". То же самое касается жителей Азии, Африки и других регионов, отметила Захарова.