МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Проблем с реализацией союзных программ с Белоруссией нет, все идет по графику, более 46% выполнено. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Крым предложил свои порты для белорусского экспорта

"На сегодняшний день… более 46% союзных программ выполнено. На сегодняшний день проблем мы не видим, все идет по графику, мы находим полное взаимопонимание", — подчеркнул заместитель российского премьер-министра.

Оверчук отметил, что стороны находятся в процессе создания координирующего органа по таможенному контролю при Союзном государстве. Также проект соглашения по косвенным налогам практически готов, он будет подписан в соответствии с ранее определенными планами.

Кроме того, вице-премьер добавил, что в рамках реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции Россия и Белоруссия должны принять более 900 нормативных актов.

Также стороны активно работают над импортозамещением, сообщил Оверчук. По словам вице-премьера, Москва и Минск уже договорились о 14 инвестиционных проектах, которые будут реализовываться на территории Белоруссии при российском финансировании и будут нацелены на создание выпуска импортозамещающих комплектующих.