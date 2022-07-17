МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Москва планирует максимально содействовать использованию Минском российской транспортной инфраструктуры для транзита при экспорте белорусской продукции. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Оверчук оценил реализацию союзных программ с Белоруссией

По его словам, сегодня происходит переориентация товарных потоков на восток. Железные дороги забиты российской продукцией. "Мы максимально содействуем тому, чтобы и белорусские товары имели возможность использовать нашу транспортную инфраструктуру при реализации своей продукции в дружественных нам странах", — подчеркнул Оверчук.

Вице-премьер также отметил положительные тенденции в двусторонней торговле между Россией и Белоруссией. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 10%, добавил он.