ВЕНА, 18 июл — ПРАЙМ. Санкции затрагивают Россию, но и влияние на Евросоюз, безусловно, тоже есть, заявил в понедельник по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Песков назвал санкции против России платой за ее суверенитет

Он отметил, что Россия является важным торговым партнером ЕС, как и он для нее, а также важным поставщиком природных ресурсов, таких, как нефть и природный газ.

"Но я говорю — какова альтернатива? Смотреть и ничего не делать?", — сказал дипломат.

После начала спецоперации на Украине Запад начал вводить санкции против России, в частности, на ее энергоносители. Президент страны Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции. Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.