ПЕКИН, 18 июл — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал оказывать содействие реализации целей ООН по устойчивому развитию до 2030 года и защищать глобальное аграрное наследие, сообщает агентство Синьхуа.

"За долгую историю человечество создало великолепную сельскохозяйственную цивилизацию. Защита аграрного культурного наследия — наша общая ответственность", — заявил он на Всемирной конференции по системам сельскохозяйственного наследия мирового значения (GIAHS).

По его словам, Китай готов совместно с международным сообществом укреплять защиту этого наследия, показывать его ценность с экономической, социальной, экологической и технологической точки зрения.

"(Готовы — ред.) оказывать содействие реализации целей устойчивого развития на период до 2030 года, разработанных ООН", — добавил глава КНР.

Всемирная конференция по системам сельскохозяйственного наследия мирового значения (GIAHS) начала работу в понедельник восточной китайской провинции Чжэцзян. Защита общего сельскохозяйственного наследия и возрождение деревни стали главными темами конференции.