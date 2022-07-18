МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент страны Владимир Путин. Путин призвал привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли

"Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так всё, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно", — заявил он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции, говоря об ограничениях, которые вводятся Западом против России.

Он также добавил, что России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но она не будет "пребывать в растерянности".

"Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России", — сказал он.

Понятно, добавил президент, "что это огромный вызов для нашей страны".

"Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний", — подчеркнул Путин.