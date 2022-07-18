МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости мер поддержки институтов развития. Путин призвал привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли

"Здесь (в сфере институтов развития — ред.) тоже нужны какие-то системные меры поддержки — этих структур — поскольку они практически все попали под санкции, и здесь нужно понять, как мы их поддержим и чего мы от них будем ожидать", — сказал Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.