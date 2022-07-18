МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Встреча представителей Турции, России, Украины и делегации ООН по "зерновой проблеме" пройдет на этой неделе в Турции, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. СМИ: Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным итоги встречи по зерну

"Вполне вероятно, что на этой неделе будет совещание по этому поводу", — заявил он журналистам.

Акар отметил, что план по зерновому вопросу согласован "четверкой" на общих принципах, необходима его конкретизация.

"Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный документ для начала процесса реализации", — сообщил он.

По словам Акара, делегации обсудят на встрече на этой неделе совместный контроль над движением судов в портах и вопросы обеспечения безопасности.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам Акар заявлял, что была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.

Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.