МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудит во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Тегеране обсудит вопрос вывоза зерна из украинских портов. Об этом сообщил на брифинге в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков. В минобороны Турции рассказали о новой встрече по "зерновой проблеме"

"Да, конечно. Это будет обсуждаться. Работа ведется весьма активно", — сказал он.

Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Стороны договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, а также об открытии совместного координационного центра в Стамбуле.

"Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами (России и Турции — ред.) — это сто процентов", — добавил Ушаков.