БУДАПЕШТ, 18 июл — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против России не содержит запретов на транспортировку энергоносителей и не касается Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Видео выступления он разместил в своем аккаунте в соцсетях. В Австрии признали влияние антироссийских санкций на Евросоюз

По его словам, в документе основном речь идет о разъяснении существующих правил.

"В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей… Мы очень настойчиво давали понять, что если бы Газпромбанк был бы включен в санкционный список, то Венгрия не смогла бы его поддержать, поэтому в предложении по санкциям, которое уже поступило к нам, Газпромбанк не фигурирует, как не фигурируют никакие ограничения на транспортировку энергоносителей", — сказал он.

Сийярто также заявил, что в рамках нового пакета планируется ввести эмбарго на золото из России, дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.

"В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото (из РФ), ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, установлены запреты в отношении других, в основном бухгалтерских, аудиторских и налоговых консалтинговых услуг", — пояснил он.

Кроме того, по его словам, в новый санкционный список ЕС попали 48 человек, среди них вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций, в том числе Сбербанк, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.