КИШИНЕВ, 18 июл — ПРАЙМ. Власти Румынии приняли меры для облегчения транзита украинских зерновых через свою территорию, подобным образом перевезено уже около 2,7 миллиона тонн зерна, заявил глава МИД Богдан Ауреску. Путин и Эрдоган обсудят "зерновой вопрос" на встрече в Тегеране

"Сегодня я представлю своим коллегам усилия, предпринятые румынским правительством и румынскими властями для облегчения транзита украинских зерновых через Румынию. По имеющимся у нас цифрам, около 2,7 миллиона тонн зерновых с Украины уже перевезено через Румынию", — заявил Ауреску журналистам в Брюсселе.

По его словам, нужно помочь Украине, потому что "если Украина потерпит неудачу, то под угрозой окажется безопасность Румынии, безопасность румынских граждан и евроатлантическая безопасность".

"В стратегических интересах Румынии и всех европейских государств-членов полностью поддержать Украину", — подчеркивает министр.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.