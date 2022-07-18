МИНСК, 18 июл — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет страны. S&P оставило рейтинг Белоруссии на уровне "CC"

"Объем ВВП в текущих ценах составил 87,4 миллиарда белорусских рублей (около 33,88 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню первого полугодия 2021 года", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что "индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,3%".

ВВП Белоруссии в январе-мае снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при запланированном на год росте на 2,9%. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что уже во втором полугодии текущего года ожидается восстановительная динамика ВВП.

ВВП Белоруссии в прошлом году вырос на 2,3%.