БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза на заседании COREPER II начали работу по финальному оформлению новых антироссийских санкций, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями или новым пакетом, или усилением мер против России", — сказал он.
Ранее сообщалось, что новые меры предусматривают запрет на импорт золота из России, новые индивидуальные санкции, усиление контроля за замораживанием попавших под санкции активов и экспорта в РФ технологий двойного назначения.
Согласно повестке заседаний COREPER II, антироссийские санкции могут быть технически оформлены уже в среду, 20 июля.
Меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.