БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза на заседании COREPER II начали работу по финальному оформлению новых антироссийских санкций, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В ЕС высказали опасения по ситуации с поставками газа

"COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями или новым пакетом, или усилением мер против России", — сказал он.

Ранее сообщалось, что новые меры предусматривают запрет на импорт золота из России, новые индивидуальные санкции, усиление контроля за замораживанием попавших под санкции активов и экспорта в РФ технологий двойного назначения.

Согласно повестке заседаний COREPER II, антироссийские санкции могут быть технически оформлены уже в среду, 20 июля.

Меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.