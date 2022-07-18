ООН, 18 июл — ПРАЙМ. Избежать голода во многих уголках мира в этому году можно, немедленно вернув на мировые рынки продовольствие из РФ и с Украины, а также удобрений из России, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии, посвященном продовольственной безопасности. Глава МЭА призвал Европу сократить потребление природного газа

"Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. В следующем году ситуация может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас и если мы будем действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры", — сказал Гутерреш, видеообращение которого показали в зале.

"Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", — добавил он.